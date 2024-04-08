По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  131350 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  105096 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  198563 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  190914 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181966 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152442 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109916 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127652 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118955 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120956 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К в рф

Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Петиция о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины набрала более 25 000 голосов, требуя рассмотрения правительством, чтобы расследовать случаи жестокого обращения с животными и обеспечивать соблюдение законов о защите животных.

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Петиция о создании зоополиции набрала необходимое количество голосов для рассмотрения

Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

ВПЛ с инвалидностью получат свои выплаты задним числом, начиная с марта, даже если их заявления будут рассмотрены в мае.

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Переселенцы с инвалидностью получат задержку выплат с марта, даже если заявление обработают в мае - Минреинтеграции

В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Партия "Право и справедливость" набрала больше всего голосов (33,7%) на местных выборах в Польше, согласно данным экзит-пола.

Новости Мира •   •  4813 просмотра
В Польше партия "Право и справедливость" побеждает на местных выборах

Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

Служба безопасности Латвии расследует возможное незаконное участие некоторых граждан в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

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Спецслужба Латвии проверяет информацию о возможном участии латвийцев в войне в Украине на стороне рф

В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

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В Черновцах мужчина навеселе взорвал гранату в квартире

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США.

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Усиление ПВО в регионе и работа морского коридора: Кипер рассказал подробности встречи с делегацией США

Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Министерство культуры предоставило статус критических телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", что позволило их работникам получать отсрочки от мобилизации.

Общество •   •  7436 просмотра
Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Вражеским артиллерийским ударом повреждены помещения пожарно-спасательной части в приграничном населенном пункте Сумского района, в том числе обшивка стен, ворота и пожарные автомобили, но никто из спасателей не пострадал.

Война •   •  8179 просмотра
Пожарная часть в Сумской области повреждена из-за вражеского обстрела - ГСЧС

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник

Хакеры Blackjack совместно с кибердепартаментом СБУ уничтожили более 300 ТБ данных из российского дата-центра OwenCloud. ru, которым использовался российский военно-промышленный комплекс, нефтегаз и телеком. Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года.

Война •   •  7681 просмотра
Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК рф - источник