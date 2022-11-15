По Украине сегодня отключение по графикам: где не будет света
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Киеве и восьми областях электроснабжение сегодня должны отключать планово – по графикам, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Детали
"15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00, будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", – сообщили в Укрэнерго.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Дополнение
Отключения электроэнергии является следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами.