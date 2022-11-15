По Украине сегодня отключение по графикам: где не будет света

Детали

"15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00, будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", – сообщили в Укрэнерго.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

Дополнение

Отключения электроэнергии является следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами.