По Україні сьогодні відключення по графіках: де не буде світла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві та восьми областях електропостачання сьогодні мають відключати планово - за графіками, повідомили в Укренерго, пише УНН.
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"15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00, діятимуть планові відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - повідомили в Укренерго.
В інших областях України відключення не прогнозуються.
Доповнення
Відключення електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами.