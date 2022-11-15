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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 71105 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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По Україні сьогодні відключення по графіках: де не буде світла

По Україні сьогодні відключення по графіках: де не буде світла

Київ • УНН

 • 335645 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Києві та восьми областях електропостачання сьогодні мають відключати планово - за графіками, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Деталі

"15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00, діятимуть планові відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - повідомили в Укренерго.

В інших областях України відключення не прогнозуються.

Доповнення

Відключення електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами.

Українські Національні Новини

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