По Україні сьогодні відключення по графіках: де не буде світла

Деталі

"15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00, діятимуть планові відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - повідомили в Укренерго.

В інших областях України відключення не прогнозуються.

Доповнення

Відключення електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами.