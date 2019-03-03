По Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Украине в понедельник, 4 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - 25 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине: 4 марта порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал о штормовом предупреждение по Киеву и Киевской области. Так, в понедельник, 4 марта, ожидается сильный ветер.
Как сообщал УНН, февраль в столице вошел в топ-10 самых теплых.
Напомним, по прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в марте этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 5° тепла, что близко к средним многолетним значениям.