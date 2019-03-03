По Україні оголосили штормове попередження

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні: 4 березня пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв про штормове попередження по Києву та Київській області. Так, у понеділок, 4 березня, очікується сильний вітер.

Як повідомляв УНН, лютий у столиці увійшов у топ-10 найтепліших.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура у березні цього року в України прогнозується на рівні від 0° до 5° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.