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По Україні оголосили штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. В Україні у понеділок, 4 березня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат - 25 м/с, оголошено штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні: 4 березня пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв про штормове попередження по Києву та Київській області. Так, у понеділок, 4 березня, очікується сильний вітер.

Як повідомляв УНН, лютий у столиці увійшов у топ-10 найтепліших.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура у березні цього року в України прогнозується на рівні від 0° до 5° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

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