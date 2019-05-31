По Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По Украине до 3 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности, в том числе и в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 31 мая - 3 июня в большинстве северных, центральных, южных, Донецкой и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
В Киевской области 31 мая в северных, южных и восточных районах, 1-5 июня по области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По Киеву 1-3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на неделю - ожидаются грозы и жара.