По Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. По Україні до 3 червня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки, зокрема і на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 31 травня - 3 червня у більшості північних, центральних, південних, Донецькій та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
У Київській області 31 травня у північних, південних та східних районах, 1-5 червня по області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Києву 1-3 червня висока (4 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
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