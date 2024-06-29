Сегодня, по состоянию на это время, произошло 37 боевых столкновений, больше всего на Харьковском и Краматорском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. По уточненной информации, за вчера в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара, с применением трех ракет, 88 авиационных ударов (в частности, сбросил 150 управляемых авиабомб), совершил почти 4400 обстрелов, 110 - с применением реактивных систем залпового огня, более 1200 атак дронами-камикадзе различных типов. За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, четыре средства ПВО, две станции РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава противника. Сегодня, по состоянию на это время, произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 12 авиаударов 35 КАБами и 25 ударов дронами-камикадзе, 630 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 утра ситуация на разных направлениях следующая:

На Харьковском направлении сейчас произошло шесть атак оккупантов в районе Волчанска. Две - отбиты, боестолкновения в четырех локациях продолжаются. Ситуация контролируемая. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 129 человек живой силы, 40 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три единицы спецтехники. Повреждены, в частности, один танк, три ББМ, три артиллерийские системы и два автомобиля. Поражено 35 блиндажей врага и уничтожен один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении продолжается атака наших позиций в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении уже отбито два вражеских штурма. А три попытки захватчиков продвинуться вперед у Спирного и Выемки продолжаются. Украинские воины наносят врагу комплексное огневое поражение.

На Краматорском направлении с начала суток произошло пять боестолкновений. Две атаки вблизи Калиновки отбиты, ведутся боевые действия в районе Часового Яра. Российский агрессор успеха не имеет.

Враг активно действует на Торецком направлении - сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Торецка. Продолжается бой в трех локациях.

На Покровском направлении противник остается особенно активным. Уже с начала суток совершил восемь попыток прорвать нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогресса и Сокола. Из них четыре еще продолжается. Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов.

На Кураховском направлении продолжается атака захватчиков на Парасковиевку. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.

На Времовском направлении российский агрессор пытается продвинуться в районе Водяного. Украинские подразделения сдерживают захватчиков огнем.

Ореховское направление. Наши воины подавили попытку оккупантов прорвать оборону в районе Новоданиловки.

Напомним

За сутки рф потеряла 1070 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 541 560 военнослужащих.