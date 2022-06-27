По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар, пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. По Одесской области нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок. Об этом сообщает ОК "Юг", передает УНН.
Детали
В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м2.
Как отмечается, предварительно пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.
От ГСЧС привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов. Продолжается борьба с огнем.
После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
Напомним
В Одессе слышали мощный взрыв.