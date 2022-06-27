По Одеській області окупанти нанесли ракетний удар, постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина

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Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд на орієнтовній площі 500 м2.

Як зазначається, попередньо постраждало 6 осіб, серед яких 1 дитина.

Від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 12 фахівців. Триває боротьба з вогнем.

Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції. Дані по масштабам руйнувань та постраждалим уточнюються.

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