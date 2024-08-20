По областям сообщили о смягчении графиков отключений света: что предполагается

Графики отключения электроэнергии сегодня смягчили. Как сообщили облэнерго в ряде областей, предполагается только одна очередь отключений с 17:00 до 18 часов, вместо анонсированных ранее двух, пишет УНН.

Хмельницкая область

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", сегодня, 20.08.2024, с 17:00 до 18:00 будет обесточиваться только одна очередь - третья. Четвертая очередь не будет ограничиваться в этот промежуток времени", - сообщили в Хмельницкоблэнерго.

Волынь

"НЭК "Укрэнерго" уменьшило объемы ограничения потребления электрической энергии. Отменены отключения согласно графику на 20 августа для 3-й очереди с 17:00 до 18:00", - говорится в сообщении Волыньоблэнерго.

Кировоградщина

"Произошли изменения в графиках почасовых отключений электроэнергии на 20 августа. 1 очередь: 18-20, 2 очередь: 18-20, 3 очередь: 22-23, 4 очередь: 16-18, 5 очередь: 20-22, 6 очередь: 20-22", - указал председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram.

Львовщина

По данным Львовоблэнерго, обновленный график отключений света на Львовщине сегодня предусматривает только одну очередь отключений с 17:00 до 18 часов.

Черкасская область

"Черкасская область. Обновленная информация от энергетиков на сегодня, 20 августа. В частности, сокращено количество очередей на отключение с 17:00 до 18:00", - сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Запорожская область

"Графики почасовых отключений на 20 августа смягчены. По указанию НЭК "Укрэнерго" с 17:00 до 18:00 действует только одна очередь ГПВ. В связи с этим сокращена продолжительность отключения для четвертой очереди на один час. Остальной график для других очередей пока - без изменений", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.