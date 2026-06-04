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Зеленский вместе с Первой леди почтил память 707 детей, погибших в результате войны

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Президент Зеленский сообщил о гибели по меньшей мере 707 детей в результате войны. Тысячи детей получили ранения или были похищены россией.

Зеленский вместе с Первой леди почтил память 707 детей, погибших в результате войны
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Украине чтят память детей, погибших в результате российской агрессии. Жертвами войны стали по меньшей мере 707 украинских детей. Также тысячи детей получили ранения, были похищены или их судьба до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства, вместе с Первой леди Еленой Зеленской, а также главой Офиса Президента Кириллом Будановым почтили память погибших в результате войны 707 детей.

Сегодня день памяти детей, которых убила россия. На официальном языке он называется иначе, но на языке правды это звучит именно так. Этот день - о самых болезненных эпизодах войны, о величайшей несправедливости и зле, которое совершает россия, - когда гибнут самые незащищенные и самые невинные. Дети. Сейчас это по меньшей мере 707 украинских детей. И еще тысячи детей, которых россия ранила, похитила, тысячи детей, чья судьба до сих пор неизвестна. Это важные и ужасные показатели, но за ними стоит нечто большее, чем только цифры российских преступлений. Это детские мечты, планы, надежды, которые просто стерли. Это боль каждой матери и каждого отца, которые не знают, как дальше с этим жить - жить с такой болью

- подчеркнул президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, среди погибших были дети разного возраста: от младенцев до школьников и выпускников.

Наши украинские дети. Кому-то несколько дней, кто-то пошел в первый класс, а у кого-то должен был быть выпускной. Вот с кем воюет больное государство. Вот кому противостоит так называемая вторая армия мира, которая неспособна победить на поле боя и самоутверждается на детях. Светлая память каждому погибшему ребенку. Вечный долг для всех нас - помнить, защищать наших детей и сделать все, чтобы зло, которое принесла россия, было наказано

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним

россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но рф признает только "десятки".

Алла Киосак

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