По Киеву диверсанты расставили много меток. Метят газовые трубы на жилых домах

Цитата:

“Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительными! Как только видите такое, — сразу обращайтесь в полицию”, — сообщил Кличко.

Дополнение

Диверсионно-разведывательная группа противника постоянно работает и делает попытки высадки на левом берегу города Киева. Всех граждан призывают не делать попыток пересечь реку Днепр в направлении правого берега.