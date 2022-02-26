По Киеву диверсанты расставили много меток. Метят газовые трубы на жилых домах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. По Киеву диверсанты расставили много меток, в частности, баллистических. Сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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“Внимание! Диверсанты расставили по городу много меток. В частности, баллистических. А сегодня киевляне сняли на телефон, как метят газовые трубы на жилых домах. Будьте бдительными! Как только видите такое, — сразу обращайтесь в полицию”, — сообщил Кличко.
Дополнение
Диверсионно-разведывательная группа противника постоянно работает и делает попытки высадки на левом берегу города Киева. Всех граждан призывают не делать попыток пересечь реку Днепр в направлении правого берега.