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Ворожі ДРГ роблять спроби висадки на лівому березі Києва - МВС

Ворожі ДРГ роблять спроби висадки на лівому березі Києва - МВС

Київ • УНН

 • 253508 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Диверсійно-розвідувальна група противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва. Усіх громадян закликають не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МВС.

Цитата:

“ДРГ противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва. Українські військові та правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об’єднують лівий та правий берег, та будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега!” — йдеться в повідомленні.

Деталі

У МВС закликали всіх громадян залишатися в безпечних місцях та не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.

Раніше

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що зараз у Києві діють диверсійні групи.

У Києві станом на ранок 26 лютого внаслідок бойових дій ворога поранено 35 людей, у тому числі двоє дітей.

Доповнення

Також МВС станом на 11 годину у Facebook повідомляло, що на Київщині рятувальники надали допомогу в результаті обрушення автомобілів зі зруйнованого мосту, 4 чотири людини постраждало, 1 дитина загинула.

"​26 лютого до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що відулось обрушення легкових автомобілів зі зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин на межі Київської та Житомерської областей. (...) На момент прибуття рятувальників встановлено, що зі зруйнованого мосту впали 5 легкових автомобілів, 1 з яких повністю знищено вогнем, необхідна деблокація постраждалих та загиблих в результаті події. Рятувальники передали працівникам екстренної медичної допомоги 2 чоловіків, 2 жінок та 1 дитину, яких в подальшому катерами швидкої медичної допомоги госпіталізували до Бородянської центральної районної лікарні. Бійці ДСНС провели деблокацію загиблого хлопчика з понівеченого авто (орієнтовно до 8 років), тіло якого транспортували до Бородянської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

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