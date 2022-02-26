Вражеские ДРГ предпринимают попытки высадки на левом берегу Киева - МВД

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“ДРГ противника постоянно работает и делает попытки высадки на левом берегу города Киева. Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, которые соединяют левый и правый берег, и будут открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега!” — говорится в сообщении.

Детали

В МВД призвали всех граждан оставаться в безопасных местах и не предпринимать попыток пересечь реку Днепр в направлении правого берега.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что сейчас в Киеве действуют диверсионные группы.



В Киеве по состоянию на утро 26 февраля в результате боевых действий врага ранены 35 человек, в том числе двое детей.

Дополнение

Также МВД по состоянию на 11 часов в Facebook сообщало, что в Киевской области спасатели оказали помощь в результате обрушения автомобилей с разрушенного моста, 4 человека пострадало, 1 ребенок погиб.

"26 февраля в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что произошло обрушение легковых автомобилей с разрушенного моста автодороги Киев-Ковель-Ягодин на границе Киевской и Житомерской областей. (...) На момент прибытия спасателей установлено, что с разрушенного моста упали 5 легковых автомобилей, 1 из которых полностью уничтожен огнем, необходима деблокация пострадавших и погибших в результате происшествия. Спасатели передали работникам экстренной медицинской помощи 2 мужчин, 2 женщин и 1 ребенка, которых в дальнейшем катерами скорой медицинской помощи госпитализировали в Бородянскую центральную районную больницу. Бойцы ГСЧС провели деблокацию погибшего мальчика из искореженного авто (ориентировочно до 8 лет), тело которого транспортировали в Бородянскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.