По Києву диверсанти розставили багато міток. Мітять газові труби на житлових будинках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. По Києву диверсанти розставили багато міток, зокрема, балістичних. Сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Про це сьогодні повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Цитата:
“Увага! Диверсанти розставили по місту багато міток. Зокрема, балістичних. А сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. Будьте пильними! Як тільки бачите таке, — одразу звертайтеся в поліцію”, — повідомив Кличко.
Доповнення
Диверсійно-розвідувальна група противника постійно працює та робить спроби висадки на лівому березі міста Києва. Усіх громадян закликають не робити спроб перетнути річку Дніпро в напрямку правого берега.