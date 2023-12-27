По Херсону россияне выпустили 90 снарядов, область атаковали 161 раз: трое погибших, 16 раненых

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 161 раз, атаковали семью ударными дронами типа Shahed, известно о трех погибших и 16 раненых людей. Об этом сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 161 обстрел, выпустив 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 90 снарядов - написал Прокудин в Telegram.

Детали

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты инфраструктуры, предприятия, торговый центр, железнодорожный вокзал в Херсоне и учебное заведение в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, 16 - получили ранения", - сообщил Прокудин.

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"