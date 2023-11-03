По Херсонщине за сутки россияне выпустили более 600 снарядов: один человек погиб, четверо травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские войска за 2 ноября обстреляли Херсонскую область 108 раз, выпустив 602 снаряда. Известно об одном погибшем и 4 раненых людях, сообщил в пятницу председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Цитата
"За прошедшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 602 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации", - написал Прокудин в Telegram.
Детали
В частности, по городу Херсон враг выпустил 71 снаряд.
Также было зафиксировано 13 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения и предприятие в Бериславском районе и завод в Херсоне.
«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения», - указал председатель ОВА.
Дополнение
Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали Херсон и общину с оккупированного левобережья, произошел пожар.