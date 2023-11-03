Херсон вночі зазнав ворожих атак, сталася пожежа - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські війська у ніч на 3 листопада атакували Херсон та громаду з окупованого лівобережжя, сталася пожежа, повідомив у п'ятницю голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Цієї ночі армія рф з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду! Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення", - написав Мрочко у Telegram.
Для ліквідації вогню, з його слів, були залучені 2 машини та 8 рятувальників.
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