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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсон ночью подвергся вражеским атакам, произошел пожар - ГВА

Киев • УНН

 • 143565 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали Херсон и громаду с оккупированного левобережья, произошел пожар, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Херсон ночью подвергся вражеским атакам, произошел пожар - ГВА

Цитата

"Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную громаду! В результате попаданий вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение", - написал Мрочко в Telegram.

Для ликвидации огня, по его словам, были привлечены 2 машины и 8 спасателей.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59.

Украинские Национальные Новости

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