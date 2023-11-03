Херсон ночью подвергся вражеским атакам, произошел пожар - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 3 ноября атаковали Херсон и громаду с оккупированного левобережья, произошел пожар, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
"Этой ночью армия рф с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсонскую городскую территориальную громаду! В результате попаданий вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение", - написал Мрочко в Telegram.
Для ликвидации огня, по его словам, были привлечены 2 машины и 8 спасателей.
Напомним
В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59.