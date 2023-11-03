По Херсонщині за добу росіяни випустили понад 600 снарядів: одна людина загинула, четверо травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські війська за 2 листопада обстріляли Херсонську область 108 разів, випустивши 602 снаряди. Відомо про одного загиблого та 4 поранених людей, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 602 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав Прокудін у Telegram.
Деталі
Зокрема, по місту Херсон ворог випустив 71 снаряд.
Також було зафіксовано 13 прильотів КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.
За словами голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію навчального закладу та підприємство у Бериславському районі та завод у Херсоні.
«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення», - вказав голова ОВА.
Доповнення
Російські війська у ніч на 3 листопада атакували Херсон та громаду з окупованого лівобережжя, сталася пожежа.