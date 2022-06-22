По Харькову утром снова ударил враг, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. После того, как в минувшую ночь российские оккупанты продолжили терроризировать обстрелами город Харьков и населенные пункты области, вражеские удары по облцентру продолжились и утром, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
К сожалению, есть погибшие гражданские.
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"В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно 3 раненых. Информация уточняется", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, россияне ночью продолжили обстрелы города Чугуев, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется.
В пгт Золочев, Богодуховского района, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека.
В пгт Шевченково, Купянского района, в результате российского обстрела вчера вечером 1 человек получил ранение.
“На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные держат оборону. Российские оккупанты терпят большие потери. Верим в наших защитников, и каждый на своем месте работаем на победу!" – отметил Синегубов.
Дополнение
Российские оккупанты ночью обстреливали северные районы Харькова.