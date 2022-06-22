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По Харькову утром снова ударил враг, есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. После того, как в минувшую ночь российские оккупанты продолжили терроризировать обстрелами город Харьков и населенные пункты области, вражеские удары по облцентру продолжились и утром, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

К сожалению, есть погибшие гражданские.

Цитата

"В Харькове ночью от обстрелов пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно 3 раненых. Информация уточняется", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, россияне ночью продолжили обстрелы города Чугуев, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется.

В пгт Золочев, Богодуховского района, поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека.

В пгт Шевченково, Купянского района, в результате российского обстрела вчера вечером 1 человек получил ранение.

“На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные держат оборону. Российские оккупанты терпят большие потери. Верим в наших защитников, и каждый на своем месте работаем на победу!" – отметил Синегубов.

Дополнение

Российские оккупанты ночью обстреливали северные районы Харькова.

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