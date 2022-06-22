По Харкову вранці знову вдарив ворог, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Після того, як протягом минулої ночі російські окупанти продовжили тероризувати обстрілами місто Харків та населені пункти області, ворожі удари по облцентру продовжилися і вранці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, росіяни вночі продовжили обстріли міста Чугуїв, зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо 2 людей загинули, 2 поранених. Інформація уточнюється.
У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло 1 загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще 2 людей.
У смт Шевченкове, Куп'янського району, внаслідок російського обстрілу учора ввечері 1 людина зазнала поранення.
"На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат. Віримо в наших захисників та кожен на своєму місці працюємо на перемогу!" - зазначив Синєгубов.
Доповнення
Російські окупанти вночі обстрілювали північні райони Харкова.