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По Харкову вранці знову вдарив ворог, є поранені

По Харкову вранці знову вдарив ворог, є поранені

Київ • УНН

 • 101562 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Після того, як протягом минулої ночі російські окупанти продовжили тероризувати обстрілами місто Харків та населені пункти області, ворожі удари по облцентру продовжилися і вранці, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, росіяни вночі продовжили обстріли міста Чугуїв, зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо 2 людей загинули, 2 поранених. Інформація уточнюється.

У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло 1 загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще 2 людей.

У смт Шевченкове, Куп'янського району, внаслідок російського обстрілу учора ввечері 1 людина зазнала поранення.

"На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат. Віримо в наших захисників та кожен на своєму місці працюємо на перемогу!" - зазначив Синєгубов.

Доповнення

Російські окупанти вночі обстрілювали північні райони Харкова.

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