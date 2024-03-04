По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА

Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии

Россияне атаковали Никопольский район в Украине с помощью иранского беспилотника-камикадзе, который повредил почтовое отделение, дом и автомобиль, а также обстрелял линию электропередач из артиллерии в Марганце.