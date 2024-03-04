По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА
Киев • УНН
В течение недели враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 427 взрывов и 9 авиаударов с применением беспилотников.
Российские войска за прошедшую неделю 78 раз обстреляли 20 приграничных населенных пунктов Черниговской области, нанеся 9 авиаударов с применением ударных FPV-дронов, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
За неделю враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 427 взрывов. Противник нанес 9 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов
Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов4 марта 2024, 06:49 • 16242 просмотра
По Черниговской области армия рф за неделю нанесла 9 ударов FPV-дронами - ОВА
В течение недели враг 78 раз обстрелял 20 пограничных населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 427 взрывов и 9 авиаударов с применением беспилотников.
Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов
российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.
Армия рф за сутки ранила 19 человек в Донецкой области - ОВА
За минувшие сутки российские войска ранили 19 жителей Донецкой области: 16 - в Курахово и 3 - в Покровске.
ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы
Украинская разведка взломала серверы министерства обороны россии и получила секретные документы, которые подробно описывают военные структуры и личный состав.
россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, которая также нанесла авиаудары, повредив здания и инфраструктуру.
Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА
Российские войска обстреляли Очаков и повредили баллистической ракетой здание, но обошлось без жертв.
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек
Один человек погиб в Херсонской области после обстрела российскими войсками 16 населенных пунктов.
В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ
Взрыв повредил железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области России 4 марта, нарушив движение поездов, пока власти проводят расследование.
Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 417 950 человек личного состава и 6648 танков.
Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии
Россияне атаковали Никопольский район в Украине с помощью иранского беспилотника-камикадзе, который повредил почтовое отделение, дом и автомобиль, а также обстрелял линию электропередач из артиллерии в Марганце.