По Чернігівщині армія рф за тиждень завдала 9 ударів FPV-дронами - ОВА
Київ • УНН
Протягом тижня ворог 78 разів обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, зафіксовано 427 вибухів та 9 авіаударів із застосуванням безпілотників.
Російські війська за минулий тиждень 78 разів обстріляли 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, завдавши 9 авіаударів із застосуванням ударних FPV-дронів, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
За тиждень ворог 78 разів обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 427 вибухів. Противник наніс 9 авіаційних ударів із використанням ударних FPV-дронів
Ворог вночі та вранці 5 разів обстріляв прикордоння Сумщини: було 15 вибухів 04.03.24, 08:49 • 30145 переглядiв