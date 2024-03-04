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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8504 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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По Чернігівщині армія рф за тиждень завдала 9 ударів FPV-дронами - ОВА

Київ • УНН

 • 30207 перегляди

Протягом тижня ворог 78 разів обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, зафіксовано 427 вибухів та 9 авіаударів із застосуванням безпілотників.

По Чернігівщині армія рф за тиждень завдала 9 ударів FPV-дронами - ОВА

Російські війська за минулий тиждень 78 разів обстріляли 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, завдавши 9 авіаударів із застосуванням ударних FPV-дронів, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За тиждень ворог 78 разів обстріляв 20 прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 427 вибухів. Противник наніс 9 авіаційних ударів із використанням ударних FPV-дронів

- написав Чаус у Telegram.

Ворог вночі та вранці 5 разів обстріляв прикордоння Сумщини: було 15 вибухів 04.03.24, 08:49 • 30145 переглядiв

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