По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.
Детали
"По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились или это у белорусских приспешников россиян такие "весомые" аргументы?"- написали в Госспецсвязи.
Напомним
С начала этих суток, 27 февраля, российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов по территории Украины.