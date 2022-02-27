По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар из Беларуси

Детали

"По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились или это у белорусских приспешников россиян такие "весомые" аргументы?"- написали в Госспецсвязи.

Напомним

С начала этих суток, 27 февраля, российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов по территории Украины.