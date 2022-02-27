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По аеропорту в Житомирі завдали ракетного удару з Білорусі

По аеропорту в Житомирі завдали ракетного удару з Білорусі

Київ • УНН

 • 577304 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. По аеропорту у Житомирі завдали ракетного удару з боку Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держспецзв’язку.

Деталі

"По аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі. Переговори вже скінчились чи це у білоруських поплічників росіян такі "вагомі" аргументи?" — написали у Держспецзв’язку.

Нагадаємо

Від початку цієї доби, 27 лютого, російські окупанти завдали 5 авіаційних та 16 ракетних ударів на території України.

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