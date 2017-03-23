Площадь пожара на складах вооружения в Харьковской области расширилась - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Пожар на складах вооружения в Балаклее Харьковской области на данный момент не ликвидирован, площадь пожара расширилась по состоянию на 13:00. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
"По состоянию на 13:00 произошло расширение района охваченного огнем, локализовать пожар пока не удалось", - говорится в сообщении.
Как отметил спикер Министерства обороны Украины Виталий Саранцев, военнослужащие ВСУ и представители ГосЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы.
"Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, которые ищут тех, кто не уехал из опасной зоны", - добавил он.
По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.
Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.
Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.
По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.
Известно об одной пострадавшей.