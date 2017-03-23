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Площа пожежі на складах озброєння на Харківщині розширилася - Міноборони

Площа пожежі на складах озброєння на Харківщині розширилася - Міноборони

Київ • УНН

 • 5514 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Пожежу на складах озброєння у Балаклії на Харківщині наразі не ліквідовано, площа пожежі розширилася станом на 13:00. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

"Станом на 13 годину відбулося розширення району, який охоплено вогнем, локалізувати пожежу поки не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив речник Міністерства оборони України Віталій Саранцев, військовослужбовці ЗСУ та представники ДСНС роблять все можливе для ліквідації катастрофи.

"Проведено евакуацію жителів прилеглих сіл. Працюють бригади, які шукають тих, хто не виїхав із небезпечної зони", - додав він.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Наразі відомо про одну постраждалу.

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