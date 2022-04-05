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Племянник Арестовича провел в оккупации 39 дней

Киев • УНН

 • 341878 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что его племянник с такой же фамилией провел 39 дней под российской оккупацией. Об этом Алексей Арестович написал в Facebook, передает УНН.

Племянник Арестовича провел в оккупации 39 дней

Цитата

"Мой племянник-врач отказался покидать пациентов, остался с ними - с фамилией "Арестович" и 39 дней провел под оккупацией. Только что вышел на связь. Фамилии никогда не спрашивали. Никто из больных и местных жителей не сдал", - написал советник председателя ОП.

Напомним 

Среди 86 освобожденных из российского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению. Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы.

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