Племінник Арестовича провів в окупації 39 днів

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"Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними - з прізвищем "Арестович" і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ніколи не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав", - написав радник голови ОП.

Нагадаємо

Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню. Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся.