Племінник Арестовича провів в окупації 39 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що його племінник з таким же прізвищем провів 39 днів під російською окупацією. Про це Олексій Арестович написав у Facebook, передає УНН.
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"Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними - з прізвищем "Арестович" і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ніколи не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав", - написав радник голови ОП.
Нагадаємо
Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню. Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся.