Пловец Говоров рассказал о попытках РФ перекупить его в свою сборную

“Я никому не хотел об этом говорить. Впервые о предложении выступать под российским флагом рассказал Андрей Павелко. Я с ним разговаривал по этому поводу.

Мне поступали подобные предложения, когда начались все эти события в Крыму. Тогда я находился в Италии. С незнакомых номеров связывались люди и предлагали поговорить на тему перехода. Я отказывал. Было небольшое давление с их стороны, но я не хотел бы об этом говорить. Эти предложения я даже не рассматривал”, — сказал Говоров.

Также спортсмен рассказал о том, какую роль в его спортивной карьере сыграл действующий президента ФФУ. По словам Говорова, Павелка помог ему не только с переездом в Днепр, но и с вопросом получения квартиры.

“Он не только поспособствовал переезду в Днепр. Андрей Павелко помог мне получить квартиру, когда я выиграл юношескую Олимпиаду. Это его заслуга. Потом он добился скидки на следующую квартиру, которую я покупал. Сейчас он помогает мне с расходами на подготовку. У нас хорошие личные отношения. Он всегда делал то, что говорил, и всегда поддерживал меня как спортсмена. Я думаю, все из-за того, что Павелко — бывший пловец. Потом он перешел в пятиборье, но не смог реализовать свои цели в спорте. Наверное, он видит эту реализацию во мне, дотронуться до большого спорта через меня”, — рассказал пловец.

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Он также добавил, что сегодня с Павелко их объединяют совместные планы на будущее.

“... у нас совместные планы на будущее. Я уже говорил в своих интервью, что работая за границей долгое время, то три года в Италии, то полтора года в Бразилии, посетив все континенты, кроме Африки, я не только езжу как турист, но и пытаюсь разобраться в спортивно-политическом аспекте. Как работает федерация, кто главный, как они распределяют ответственность? Я заинтересован в том, чтобы потом реализовать свои знания. Чтобы реформировать наш спорт и в дальнейшем мы могли бы гордиться результатами. Я уверен, что у нас очень много талантливых людей. Я верю, что у нас есть и финансовые возможности, чтобы это все поддерживать. Направляя финансовый поток в правильное русло, мы можем поднять спорт с колен”, — уточнил Говоров.

Напомним, в сентябре этого года Андрей Говоров с рекордом победил на Кубке мира.

А в августе пловец стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем.