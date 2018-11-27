Плавець Говоров розповів про спроби РФ перекупити його в свою збірну

"Я нікому не хотів про це говорити. Вперше про пропозицію виступати під російським прапором розповів Андрій Павелко. Я з ним розмовляв з цього приводу.

Мені надходили подібні пропозиції, коли почалися всі ці події в Криму. Тоді я перебував в Італії. З незнайомих номерів зв'язувалися люди і пропонували поговорити на тему переходу. Я відмовляв. Був невеликий тиск з їхнього боку, але я не хотів би про це говорити. Ці пропозиції я навіть не розглядав", - сказав Говоров.

Також спортсмен розповів про те, яку роль в його спортивній кар'єрі зіграв діючий президента ФФУ. За словами Говорова, Павелко допоміг йому не тільки з переїздом у Дніпро, а й з питанням отримання квартири.

"Він не тільки посприяв переїзду в Дніпро. Андрій Павелко допоміг мені отримати квартиру, коли я виграв юнацьку Олімпіаду. Це його заслуга. Потім він домігся знижки на наступну квартиру, яку я купував. Зараз він допомагає мені з витратами на підготовку. У нас хороші особисті стосунки. Він завжди робив те, що говорив, і завжди підтримував мене як спортсмена. Я думаю, все через те, що Павелко - колишній плавець. Потім він перейшов в п'ятиборство, але не зміг реалізувати свої цілі в спорті. Напевно, він бачить цю реалізацію в мені, доторкнутися до великого спорту через мене", - розповів плавець.

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Він також додав, що сьогодні з Павелком їх об'єднують спільні плани на майбутнє.

"... у нас спільні плани на майбутнє. Я вже говорив в своїх інтерв'ю, що працюючи за кордоном довгий час, то три роки в Італії, то півтора року в Бразилії, відвідав всі континенти, крім Африки, я не тільки їжджу як турист, а й намагаюся розібратися в спортивно-політичному аспекті. Як працює федерація, хто головний, як вони розподіляють відповідальність? Я зацікавлений в тому, щоб потім реалізувати свої знання. Щоб реформувати наш спорт і надалі ми могли б пишатися результатами. Я впевнений, що у нас дуже багато талановитих людей. Я вірю, що у нас є і фінансові можливості, щоб це все підтримувати. Направляючи фінансовий потік в правильне русло, ми можемо підняти спорт з колін", - уточнив Говоров.

Нагадаємо, у вересні цього року Андрій Говоров з рекордом переміг на Кубку світу.

А в серпні плавець став чемпіоном Європи на дистанції 50 метрів батерфляєм.