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Планировал передать разведданные в обмен на трудоустройство в фсб рф: к 15 годам заключения приговорен житель Киевщины

Планировал передать разведданные в обмен на трудоустройство в фсб рф: к 15 годам заключения приговорен житель Киевщины

Киев  •  УНН

 • 494 просмотра

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Суд приговорил мужчину к 15 годам заключения за попытку передать разведданные о СБУ и ВСУ российскому посольству в Венгрии. Осужденный планировал получить работу в фсб рф и личное обогащение.

Жителю Киевской области суд присудил 15 лет лишения свободы, за попытки передать россиянам собранные данные о личном составе СБУ и ВСУ в обмен на трудоустройство в Федеральную службу безопасности рф. Об этом сообщает офис генерального прокурора, пишет УНН.

При публичном обвинении прокуроров офиса генерального прокурора и Береговской окружной прокуратуры Закарпатской области мужчина признан виновным в покушении на государственную измену в условиях военного положения (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что в течение 2022 года житель Киевщины вербовал граждан для сбора и передачи данных о личном составе СБУ, ВСУ, а также другой информации, представляющей интерес для разведывательно-подрывной деятельности фсб рф на территории Украины.

В дальнейшем осужденный с добытыми им и агентами разведданными пытался пересечь государственную границу Украины с Венгерской Республикой. Там планировал передать полученные сведения работникам посольства рф в обмен на личное обогащение и помощь в трудоустройстве в фсб рф.

На основании собранной доказательной базы и убедительных аргументов стороны обвинения мужчине принят реальный срок заключения. На приговор суда осужденный ожидал под стражей.

Напомним

В Киевской и Николаевской областях задержана группа диверсантов, которые поджигали энергообъекты Укрзализныци. Среди задержанных-двое взрослых в Киеве и четверо подростков в Николаевской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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