План путина захватить Украину уже провалился - глава армии Великобритании

Детали

Радакин заявил, что путин был введен в заблуждение относительно военной мощи российской армии. Она оказалась неспособной выполнить прихоти президента рф - оккупировать Украину.

"путин вовсе не является дальновидным, хоть он бы и хотел, чтобы мы в это верили. Он нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок", — подчеркнул адмирал.

Он говорит, что Британия "очень осторожна" относительно того, чтобы верить заявлениям россии об отводе войск от Киева. И добавляет, что есть признаки того, что кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

Также он сказал, что "во многом путин уже проиграл".

Напомним

Между путиным и шойгу наблюдается напряженность.