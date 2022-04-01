План путина захватить Украину уже провалился - глава армии Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Начальник штаба обороны Объединенного Королевства Адмирал Тони Радакин заявил, что владимир путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
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Радакин заявил, что путин был введен в заблуждение относительно военной мощи российской армии. Она оказалась неспособной выполнить прихоти президента рф - оккупировать Украину.
"путин вовсе не является дальновидным, хоть он бы и хотел, чтобы мы в это верили. Он нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок", — подчеркнул адмирал.
Он говорит, что Британия "очень осторожна" относительно того, чтобы верить заявлениям россии об отводе войск от Киева. И добавляет, что есть признаки того, что кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.
Также он сказал, что "во многом путин уже проиграл".
Напомним
Между путиным и шойгу наблюдается напряженность.