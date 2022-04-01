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План путина захватить Украину уже провалился - глава армии Великобритании

Киев • УНН

 • 207873 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Начальник штаба обороны Объединенного Королевства Адмирал Тони Радакин заявил, что владимир путин допустил катастрофические ошибки при попытке захватить Украину. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

План путина захватить Украину уже провалился - глава армии Великобритании

Детали

Радакин заявил, что путин был введен в заблуждение относительно военной мощи российской армии. Она оказалась неспособной выполнить прихоти президента рф - оккупировать Украину.

"путин вовсе не является дальновидным, хоть он бы и хотел, чтобы мы в это верили. Он нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок", — подчеркнул адмирал.

Он говорит, что Британия "очень осторожна" относительно того, чтобы верить заявлениям россии об отводе войск от Киева. И добавляет, что есть признаки того, что кремль готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины.

Также он сказал, что "во многом путин уже проиграл".

Напомним

Между путиным и шойгу наблюдается напряженность.

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