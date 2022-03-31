Між путіним і шойгу спостерігається напруженість - NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Між президентом росії володимиром путіним та міністром оборони рф сергієм шойгу "зараз існує постійна напруженість", а помічники путіна дезінформували його та не розповідали про справжні втрати ЗС рф в Україні. Про це The New York Times розповіли в американській розвідці, передає УНН.
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За даними американської розвідки, "дезінформація породила недовіру й посилила напруженість між путіним та його міністром оборони сергієм шойгу, який колись був одним з найдовіреніших членів найближчого кола у кремлі", інформує видання.
Як заявили американські посадовці, сувора ізоляція путіна під час пандемії та його готовність публічно засуджувати радників сприяли тому, що він отримував неповні або надто оптимістичні звіти про успіхи російських військ. І, мабуть, справді не знав, що російська армія використовувала призовників в Україні, і вони були серед загиблих.
Зазначається, що оприлюднення секретної інформації стало частиною багатомісячної кампанії інформаційної війни, яку проводять адміністрація президента Джо Байдена та американські спецслужби з метою протидії російській пропаганді.
Саме видання сумнівається, чи правда, путін не остаточно поінформований ходом бойових дій.
Нагадаємо
Associated Press з посиланням на представника адміністрації США повідомило, що американська розвідка вважає, що радники президента росії володимира путіна приховують від нього правду про реальні успіхи російських військ в ході бойових дій в Україні.
За словами представника адміністрації, зокрема, від путіна приховують інформацію про участь у війні солдатів строкової служби та випадки їх загибелі.
Також повідомляється, що від путіна намагаються приховати масштаби збитку для економіки росії, завдані західними санкціями.