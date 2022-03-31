Между путиным и шойгу наблюдается напряженность - NYT

Детали

По данным американской разведки "дезинформация породила недоверие и усилила напряженность между путиным и его министром обороны сергеем шойгу, который когда-то был одним из самых доверенных членов ближайшего круга в кремле", информирует издание.

Как заявили американские чиновники, строгая изоляция путина во время пандемии и его готовность публично осуждать советников способствовали тому, что он получал неполные или слишком оптимистичные отчеты об успехах российских войск. И, видимо, действительно не знал, что российская армия использовала призывников в Украине, и они были среди погибших.

Отмечается, что обнародование секретной информации стало частью многомесячной кампании информационной войны, которую проводят администрация президента Джо Байдена и американские спецслужбы с целью противодействия российской пропаганде.

Само издание сомневается, правда ли, путин не окончательно информирован ходом боевых действий.

Напомним

Associated Press со ссылкой на представителя администрации США сообщило, что американская разведка считает, что советники президента россии владимира путина скрывают от него правду о реальных успехах российских войск в ходе боевых действий в Украине.

По словам представителя администрации, в частности, от путина скрывают информацию об участии в войне солдат срочной службы и случаи их гибели.

Также сообщается, что от путина пытаются скрыть масштабы ущерба для экономики россии, нанесенный западными санкциями.