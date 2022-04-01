План путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства адмірал Тоні Радакін заявив, що володимир путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну. Про це пише ВВС, передає УНН.
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Радакін заявив, що путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Вона виявилася нездатною виконати забаганки президента рф – окупувати Україну.
"путін зовсім не є далекоглядним, хоч він би і хотів, щоб ми в це вірили. Він завдав собі збитків серією катастрофічних помилок", — наголосив адмірал.
Він каже, що Британія "дуже обережна" щодо того, щоб вірити заявам росії про відведення військ від Києва. І додає, що є ознаки того, що кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.
Також він сказав, що "багато в чому Путін уже програв".
Нагадаємо
Між путіним і шойгу спостерігається напруженість.