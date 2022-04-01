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План путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Начальник штабу оборони Об'єднаного Королівства адмірал Тоні Радакін заявив, що володимир путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну. Про це пише ВВС, передає УНН.

План путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Великої Британії

Деталі 

Радакін заявив, що путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Вона виявилася нездатною виконати забаганки президента рф – окупувати Україну.

"путін зовсім не є далекоглядним, хоч він би і хотів, щоб ми в це вірили. Він завдав собі збитків серією катастрофічних помилок", — наголосив адмірал.

Він каже, що Британія "дуже обережна" щодо того, щоб вірити заявам росії про відведення військ від Києва. І додає, що є ознаки того, що кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

Також він сказав, що "багато в чому Путін уже програв".

Нагадаємо 

Між путіним і шойгу спостерігається напруженість.

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