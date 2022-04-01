План путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Великої Британії

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Радакін заявив, що путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Вона виявилася нездатною виконати забаганки президента рф – окупувати Україну.

"путін зовсім не є далекоглядним, хоч він би і хотів, щоб ми в це вірили. Він завдав собі збитків серією катастрофічних помилок", — наголосив адмірал.

Він каже, що Британія "дуже обережна" щодо того, щоб вірити заявам росії про відведення військ від Києва. І додає, що є ознаки того, що кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

Також він сказав, що "багато в чому Путін уже програв".

Нагадаємо

Між путіним і шойгу спостерігається напруженість.