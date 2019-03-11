Полузащитник сборной Украины осуществил два результативных паса за ФК "Ференцварош"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В 24-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" Ивана Петряк встречался на выезде с земляками из "МТК". Об этом сообщает ФФУ, передает УНН.
Петряк вышел в стартовом составе гостей, сыграл 71 минуту, отметился двумя голевыми передачами, а его команда победила со счетом 3:1.
Сейчас, имея в активе 52 очка, "бело-зеленые" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Венгрии.
Добавим, что в этом сезоне Петряк провел в составе "Ференцварошу" 29 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал 11 голевых передач.