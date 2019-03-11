Півзахисник збірної України здійснив два результативні паси за ФК "Ференцварош"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У 24-му турі чемпіонату Угорщини "Ференцварош" Івана Петряка зустрічався на виїзді з земляками із "МТК". Про це повідомляє ФФУ, передає УНН.
Петряк вийшов у стартовому складі гостей, відіграв 71 хвилину, відзначився двома гольовими передачами, а його команда перемогла з рахунком 3:1.
Наразі, маючи в активі 52 очки, "біло-зелені" очолюють турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.
Додамо, що в цьому сезоні Петряк провів у складі "Ференцварошу" 29 матчів, в яких забив шість м’ячів та віддав 11 гольових передач.