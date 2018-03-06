Полузащитник Цыганков стал лучшим футболистом 22 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинская Премьер-лига определила имя лучшего футболиста заключительного тура первого этапа Украинской Премьер-лиги (22-го), сообщает УНН со ссылкой на сайт организации.
По итогам голосования уверенную победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, который в матче с “Зарей” забил мяч и отдал две результативные передачи.
На этот раз состав экспертного совета был следующим: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Игорь Яворский, Степан Юрчишин.
Напомним, что Цыганков выбирали лучшим футболистом и 18-го тура чемпионата.
Как сообщал УНН, полузащитник “Динамо” также победил в номинации лучший молодой игрок месяца в Украине и лучшего игрока месяца в “Динамо”.