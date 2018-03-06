Півзахисник Циганков став кращим футболістом 22 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга визначила ім'я найкращого футболіста заключного туру першого етапу Української Прем'єр-ліги (22-го), повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
За підсумком голосування впевнену перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який у матчі із “Зорею” забив м’яч і віддав дві результативні передачі.
На цей раз склад експертної ради був наступним: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Ігор Яворський, Степан Юрчишин.
Нагадаємо, що Циганкова обирали кращим футболістом і 18-го туру чемпіонату.
Як повідомляв УНН, півзахисник “Динамо” також тріумфував у номінації кращий молодий гравець місяця в Україні та кращого гравця місяця в “Динамо”.