Полузащитник Петряк сменил "Ференцварош" на венгерскую команду-конкурента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. ФК "МОЛ Види" с помощью собственного сайта объявил о подписании полузащитника сборной Украины Ивана Петряк, передает УНН.
"МОЛ Види" убрал права на Петряк у донецкого "Шахтера", которому он принадлежал. Соглашение с венгерским коллективом вступит в силу с 1 июля. Другие детали не разглашаются.
Кампанию 2018-19 годов Петряк на правах аренды провел за другой венгерский коллектив "Ференцварош", где тренером был Сергей Ребров, а одним из партнеров украинец Игорь Харатин. С командой Петряк завоевал чемпионский титул, оставив позади именно "МОЛ Види".
В активе игрока 36 матчей при 6 голах и 12 ассистов за "Ференцварош".
Примечательно, что ранее болельщики "Ференцвароша" начали забрасывать Украинский оскорбительными высказываниями в его социальную сеть, а также назвали его "предателем" после перехода в стан конкурента.