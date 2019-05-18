Півзахисник Петряк змінив "Ференцварош" на угорську команду-конкурента
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. ФК "МОЛ Віді" за допомогою власного сайту оголосив про підписання півзахисника збірної України Івана Петряка, передає УНН.
“МОЛ Віді” прибрав права на Петряка у донецького “Шахтаря”, якому він належав. Угода із угорським колективом вступить у дію з 1-го липня. Інші деталі не розголошуються.
Кампанію 2018-19 років Петряк на правах оренди провів за інший угорський колектив “Ференцварош”, де тренером був Сергій Ребров, а одним із партнерів українець Ігор Харатін. З командою Петряк виборов чемпіонський титул, залишивши позаду саме “МОЛ Віді”.
В активі гравця 36 матчів при 6 голах і 12 асистах за “Ференцварош”.
Примітно, що раніше уболівальники “Ференцвароша” почали закидати українця образливими висловами в його соціальну мережу, а також назвали його “зрадником” після переходу в стан конкурента.