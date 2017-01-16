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Полторы сотни беженцев остались без воды и отопления в столице Сербии

Полторы сотни беженцев остались без воды и отопления в столице Сербии

Киев • УНН

 • 8321 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Правительство Сербии и власть Белграда подверглись критике за недостойные условия в белградском лагере для беженцев недалеко от автобусного вокзала сербской столицы, где живут около 1 500 человек, преимущественно из Афганистана и Пакистана, которые оказались в Сербии на пути в Евросоюз, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что среди них - 200 детей, в том числе, которых не сопровождают взрослые. Они не имеют шансов попасть в страны ЕС, поскольку в Евросоюзе их страны считаются безопасными, пишет издание. Кроме того, Венгрия отказывается пропускать через границу на свою территорию более 10 беженцев в день, на выходные пересечение границы вообще закрыто.

"Там нет электричества, отопления, туалетов, медицинская помощь не предоставляется. Люди спят, завернутые в одеяла, на холодном бетоне. Чудо, что при температуре в минус 10 градусов еще никто не умер", - говорится в сообщении.

Между тем правительство опровергает обвинения. "В центрах приема беженцев достаточно места", - заявил в воскресенье министр труда Александр Вулин в эфире национального телевидения. Он отметил, что сами мигранты не хотят туда заселяться. По данным правозащитников, эти центры переполнены.

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