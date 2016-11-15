Полсотни человек попали в травмпункт из-за скользких тротуаров в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Почти полсотни жителей Ривного обратились в городской травмпункт за последние сутки. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель главного врача центральной городской больницы Игорь Дундюк.
По его словам, это вдвое больше пациентов, чем поступает за день в теплое время года.
"Это последствия непогоды и скользких тротуаров. У пациентов диагностировали переломы, ушибы и растяжения", - добавил И.Дундюк.
Напомним, как сообщал УНН, количество больных гриппом выросло в Ровенской области.