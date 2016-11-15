Півсотні людей потрапило до травмпункту через слизькі тротуари Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Майже півсотні жителів Рівного звернулися до міського травмпункту за останню добу. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник головного лікаря центральної міської лікарні Ігор Дундюк.
За його словами, це вдвічі більше пацієнтів, ніж надходить за день в теплу пору року.
"Такі наслідки негоди та слизьких тротуарів. У пацієнтів діагностували переломи, забої та розтяги", - додав І.Дундюк.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, кількість хворих на грип зросла на Рівненщині.