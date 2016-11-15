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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20822 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40862 перегляди

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Півсотні людей потрапило до травмпункту через слизькі тротуари Рівного

Півсотні людей потрапило до травмпункту через слизькі тротуари Рівного

Київ • УНН

 • 5476 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Майже півсотні жителів Рівного звернулися до міського травмпункту за останню добу. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник головного лікаря центральної міської лікарні Ігор Дундюк.

За його словами, це вдвічі більше пацієнтів, ніж надходить за день в теплу пору року.

"Такі наслідки негоди та слизьких тротуарів. У пацієнтів діагностували переломи, забої та розтяги", - додав І.Дундюк.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кількість хворих на грип зросла на Рівненщині.

Українські Національні Новини

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