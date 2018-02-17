Пивоварня купила сборной Ямайки по бобслею новые сани взамен тех, что забрала тренер
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. После того как главный тренер сборной Ямайки по бобслею Сандра Кириасис подала в отставку из-за давления со стороны национальной федерации, выступление ямайских спортсменов на Олимпиаде-2018 оказалось под угрозой, однако местная пивоварня виришала приобрести спортсменам сани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Adweek.
Новые сани стоят 50 тысяч долларов, поэтому несколько дней сборная Ямайки находилась в подвешенном состоянии. Однако 16 февраля местный пивной бренд Red Stripe объявил, что купит команде новый боб. Компания подтвердила изданию Adweek, что это не шутка.
По информации СМИ, снаряжение уже прибыло в Пхенчхан, и команда уже провела на нем первую тренировку. Неизвестно, отличается боб от японских саней, которые забрала Кириасис. Первый заезд сборная Ямайки проведет 20 февраля.
Как сообщал УНН, в олимпийском городке в Пхенчхане оштрафовали гражданина Латвии на 751 евро за попытку украсть хоккейные клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии.