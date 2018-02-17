Пивоварня купила сборной Ямайки по бобслею новые сани взамен тех, что забрала тренер

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67455 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82979 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85630 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108719 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100817 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104751 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111706 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117107 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134386 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Пивоварня купила сборной Ямайки по бобслею новые сани взамен тех, что забрала тренер

Пивоварня купила сборной Ямайки по бобслею новые сани взамен тех, что забрала тренер

Киев  •  УНН

 • 14754 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. После того как главный тренер сборной Ямайки по бобслею Сандра Кириасис подала в отставку из-за давления со стороны национальной федерации, выступление ямайских спортсменов на Олимпиаде-2018 оказалось под угрозой, однако местная пивоварня виришала приобрести спортсменам сани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Adweek.

Новые сани стоят 50 тысяч долларов, поэтому несколько дней сборная Ямайки находилась в подвешенном состоянии. Однако 16 февраля местный пивной бренд Red Stripe объявил, что купит команде новый боб. Компания подтвердила изданию Adweek, что это не шутка.

По информации СМИ, снаряжение уже прибыло в Пхенчхан, и команда уже провела на нем первую тренировку. Неизвестно, отличается боб от японских саней, которые забрала Кириасис. Первый заезд сборная Ямайки проведет 20 февраля.

Как сообщал УНН, в олимпийском городке в Пхенчхане оштрафовали гражданина Латвии на 751 евро за попытку украсть хоккейные клюшки из раздевалки женской сборной Финляндии.

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