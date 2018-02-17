Пивоварня купила збірній Ямайки з бобслею нові сани замість тих, що забрала тренер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Після того як головний тренер збірної Ямайки з бобслею Сандра Кіріасіс подала у відставку через тиск зі сторони національної федерації, виступ ямайських спортсменів на Олімпіаді-2018 виявився під загрозою, проте місцева пивоварня вирішала придбати спортсменам сани. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Adweek.
Нові сани коштують 50 тисяч доларів, тому кілька днів збірна Ямайки перебувала в підвішеному стані. Однак 16 лютого місцевий пивний бренд Red Stripe оголосив, що купить команді новий боб. Компанія підтвердила виданню Adweek, що це не жарт.
За інформацією ЗМІ, спорядження вже прибуло в Пхьончхан, і команда вже провела на ньому перше тренування. Невідомо, чи відрізняється боб від японських саней, які забрала Кіріасіс. Перший заїзд збірна Ямайки проведе 20 лютого.
Як повідомляв УНН, в олімпійському містечку в Пхьончхані оштрафували громадянина Латвії на 751 євро за спробу вкрасти хокейні ключки з роздягальні жіночої збірної Фінляндії.