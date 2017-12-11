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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 86262 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 58796 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108443 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109782 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128498 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106008 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107771 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113158 просмотра

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Северокорейские хакеры выбрали своей целью биржеи биткоинов

Северокорейские хакеры выбрали своей целью биржеи биткоинов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти КНДР руками хакеров атакует биржи криптовалют, в частности биткоины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News

"Считаем, что причина, по которой биткоины подвергаются атакам, кроется в растущей стоимости (криптовалют - ред.). В этом, как мы считаем, резон для хакеров ... криптовалюту легче получить, чем наличные", - сказала Эшли Шен, исследователь кибербезопасности.

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Вместе со своими коллегами Шен отслеживала атаки вероятных группировок хакеров из КНДР на финансовые институты, в том числе бирже биткоины. По ее словам, взломщики намерены завладеть именно криптовалютой. Однако, добавила эксперт, пока их попытки не имеют успеха.

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Также указывается, что если раньше хакеры КНДР совершали атаки для того, чтобы парализовать общество, то теперь - чтобы завладеть средствами.

Напомним, Венесуэла создаст свою криптовалюту , чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". По словам Николаса Мадуро, венесуэльская "электронная наличность" Petro позволит стране противостоять санкциям Запада.

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