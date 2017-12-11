Северокорейские хакеры выбрали своей целью биржеи биткоинов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти КНДР руками хакеров атакует биржи криптовалют, в частности биткоины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News
"Считаем, что причина, по которой биткоины подвергаются атакам, кроется в растущей стоимости (криптовалют - ред.). В этом, как мы считаем, резон для хакеров ... криптовалюту легче получить, чем наличные", - сказала Эшли Шен, исследователь кибербезопасности.
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Вместе со своими коллегами Шен отслеживала атаки вероятных группировок хакеров из КНДР на финансовые институты, в том числе бирже биткоины. По ее словам, взломщики намерены завладеть именно криптовалютой. Однако, добавила эксперт, пока их попытки не имеют успеха.
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Также указывается, что если раньше хакеры КНДР совершали атаки для того, чтобы парализовать общество, то теперь - чтобы завладеть средствами.
Напомним, Венесуэла создаст свою криптовалюту , чтобы "продвинуться вперед в вопросах денежного суверенитета, осуществлять финансовые операции и преодолеть финансовую блокаду". По словам Николаса Мадуро, венесуэльская "электронная наличность" Petro позволит стране противостоять санкциям Запада.